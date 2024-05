Las primeras palabras de Mirela Balić tras la agresión sufrida en un photocall: ''Estas cosas o se castigan o siguen pasando''

‘’Acabo de hacer el photocall fuera de la manera que me has visto porque yo me expreso a través de la ropa y de la moda como me sale del mismísimo co** y un señor del pleistoceno, Antonio Quiles, porque creo que es importante que tengamos nombres y apellidos, ha tenido la fantástica idea de decir ‘puede bajar la mano izquierda y me saluda’, lo que viene siendo una agresión’’.