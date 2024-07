Cristina Veiga fue amante fugaz de Álvaro Muñoz: "Me dijo que podíamos tener un hijo"

Nadie habla de otra cosa en la prensa del corazón. El huracán mediático provocado por Álvaro Muñoz Escassi tras su entrevista en '¡De viernes!' no ha hecho más que despertar viejos fantasmas. Hablamos de la fama de ligón y desleal del jinete. 'Socialité' habla con Cristina Veiga , la que fuera elegida por Escassi en el dating show que protagonizó en el año 2010, ' I love Escassi ' .

Cuenta Cristina que, tras finalizar el programa, continuaron con el contacto: "Dijo que íbamos a tener una relación, vino un par de veces a Ferrol, fue dos o tres veces, y yo, siempre que podía, iba a Madrid. Que si cenas, que si quedábamos en su casa, él en la mía... pero nada más". Por lo que cuenta, no llegaron a afianzar su relación.

"Bueno, te ilusionas, por mucho que intentes no engancharte un poco de él pues sí, te acaba camelando", reconoce. Dice que le sedujo "con la labia" y prometiéndole cosas maravillosas: "Me dijo 'algún día, podíamos tener un hijo...' a cada una nos decía lo que queríamos escuchar. Como yo dije al entrar en el programa que me gustaría tener un hijo, pues él te dice lo que quieres escuchar, te camela y te dice 'oye, pues nunca se sabe, igual podríamos tener un hijo, el hijo que deseabas, que va a salir muy guapo".