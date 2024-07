Según Isabel, Muñoz Escassi le ha escrito en varias ocasiones (mientras estaba con María José) para saber cómo se encontraba y proponerle quedar para tomar algo. "Tiene mucho que tapar", asegura y añade que, si no llegaron a quedar en persona fue porque ella no quiso: "Que quede claro, yo no quise", insiste. Y es que, según nos cuenta, llevan hablando desde hace años pero, desde el mes de septiembre del año 2023 sus conversaciones se producen a través de mensajes privados de Instagram .

"Es una persona que tiene que tener todo muy controlado porque tiene mucho que tapar. Si yo aprieto más, quedamos. Aquí hay tensión sexual no resuelta, así se resumen mi relación con Muñoz Escassi. Y no se ha resuelto porque yo no he querido. Yo cuando veo cómo se maneja en el tema de mujeres, no quiero tener una relación con él. No va a cambiar nunca. Hay que se muy torpe para no saber de las intenciones de Muñoz Escassi. Sabemos cómo es Álvaro. Yo he convivido con él y sé cómo actuaba. La cabra siempre tira al monte, este señor no va a cambiar en su vida. La mujer que se crea que es la única está viviendo en un mundo de color y fantasía", nos cuenta.