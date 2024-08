Amigos y familiares despiden a Carlos Ferrando en el tanatorio: "Se ha ido llevándose muchos secretos con él"

"La última vez que yo le vi fue en un programa de televisión en el que justamente hablábamos de todos los que ya se habían ido de nuestra profesión, como por ejemplo María Teresa Campos. El legado que nos deja es el de la honestidad, hay personas que le echarán mucho de menos porque han estado últimamente junto a él, pero yo también porque he estado toda la vida junto a él, desde que tenía 22 años, era un periodista muy cercano a todos los artistas. Me enteré de su muerte porque me llamó un amigo mío contándome que había fallecido, no daba crédito porque hacía 15 días había estado tomando algo con él, no podía dejar de venir a despedirme de él, se ha ido llevándose con él muchos secretos".