Antonio Rossi y Hugo Fuertes aclaran si van a ser padres tras su boda: "Lo tenemos claro los dos"

"Nuestro amor ha sido muy fácil, ha ido de corrido, poco a poco y la verdad es que me cambió la vida cuando le conocí, no sabía cómo iba a salir esto, si iba a salir bien, mal, mejor o peor, pero lo que tenía claro es que quería estar contigo el resto de mi vida", decía un emocionado Rossi mirando a los ojos a su chico.

" Antonio es muy embaucador, te lleva a su terreno , te vuelve la vida del revés, es un manojo de nervios. Antonio me ha puesto la vida patas arriba, yo a veces pienso qué sería de mí de no haberle encontrado a él".

Una de las preguntas que los compañeros reporteros le hacían a Antonio es si pensaban convertirse en padres ahora que ya se han dado el 'Sí, quiero'. El colaborador de 'Vamos a ver' no dudaba ni un instante a la hora de contestar que no, que ampliar la familia no está ni estará en sus planes:

"No, no, no, no tengo sentimiento de paternidad y él lo sabe. Tengo 45 años y vivo muy bien, ¿para qué me voy a meter yo ahora en eso con lo bien que vivo, con lo bien que estoy?". Hugo, que piensa exactamente igual que su chico, apoyaba su discurso: "Tenemos mucha libertad y un niño nos quitaría la libertad".