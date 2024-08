Maite Galdeano encuentra un lugar en el que pasar la noche tras ser desahuciada por su hija: "Sofía está anulada por Kiko"

Se ha producido una ruptura que nunca pensamos que ocurriría: la de Maite Galdeano y su hija, Sofía Suescun . La elegida de Dios estallaba este viernes por sorpresa en sus redes sociales contra Sofía Suescun y especialmente contra su novio, Kiko Jiménez. La madre de la tercera finalista de 'Supervivientes All Stars' hablaba alto y claro sobre lo ocurrido en las últimas horas dejando a sus seguidores muy preocupados: " Mi hija me ha echado de casa , inducida por el ser que tiene al lado, un manipulador, un terrorista emocional y un chantajista".

"Fui a casa de mi hija para recoger mis cosas y porque todavía sentía algo de amor hacia ella, cuando llegué allí me di cuenta de que habían cambiado todos los bombines, así que salté la valla y me hice una raja llena de sangre, después llamé a la Guardia Civil, vino la policía y me engañaron. Mi abogada me dijo que los podía denunciar y puedo entrar a casa les guste o no hasta que me desahucien de aquí a un año y medio".