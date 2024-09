La reacción de Paola Olmedo a la entrevista de José María Almoguera: "A nadie le gusta que hablen de uno en televisión"

Paola Olmedo, completamente abrumada por el revuelo causado, contestaba a los reporteros con amabilidad y dejaba claro que no es de su agrado estar en el ojo del huracán. La madre del hijo de José María Almoguera, sin perder la sonrisa, le daba a entender a los reporteros que "a nadie le gusta que hablen de uno en la televisión" pero que piensa mantenerse callada y alejada de la polémica. La ex nuera de Carmen Borrego le reconocía a los reporteros que no había visto la entrevista del padre de su hijo por "falta de tiempo".

"Mi relación con Paola se acabó por el desgaste, porque yo no estaba bien. Cuando una persona está en un proceso depresivo no ve las cosas como las tiene que ver y es muy difícil gestionarlo. Era mejor que nos separáramos como nos separamos, manteniendo una buena relación, a que siguiéramos y acabáramos matándonos. Nuestra relación no se puede recuperar y tengo que decir que no hubo terceras personas (...) No es que ella me obligara a hacer la entrevista que dimos, pero sí que me dijo que eso se iba a hacer conmigo o sin mí, entonces decidí ir yo también y poner un poco de freno en todo esto, a hacer las cosas lo mejor posible".