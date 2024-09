La madre de Violeta desmiente la versión del novio de su hija: ''Estuvieron tres días, es un sinvergüenza''

Pero, algo no estaría del todo claro, o así lo cree Adrián el que asegura ser novio de Violeta , quien concedió una entrevista en exclusiva a 'Socialité' donde afirmaba que se había enterado a través de la televisión de que ya no eran pareja y revelaba que tenían ''una conversación pendiente''.

''Este señor no quiere a mi hija, va por la fama y porque quiere entrar en 'Gran Hermano'', así de contundente opina Laura sobre el que fuera novio de su hija. ''No fue su pareja, le conoció en un viaje en Gandía y tuvieron algo. Empezó un día y terminó al tercero. Violeta decidió que no quería nada con este chico''.