José María Almoguera, pillado en actitud cariñosa con una mujer: "Se les ve muy enamorados"

Parece ser que el hecho de que Alejandra Rubio dijera que no tiene ninguna relación que recuperar con su primo porque siempre han tenido "una relación cordial de primos", ha enfadado a José María, pues, para él, "sí teníamos buena relación. Pero bueno, ahora me doy cuenta de que no era tan buena, pero vamos... yo pensaba que sí".

"Me ha molestado, no entiendo ese ataque hacia mí. No entiendo que hable mal de mí", añade el entrevistado, que atendió a un equipo del programa para hacer estas incendiarias declaraciones. Además, aseguró que no entendía por qué su prima decía de él que le daba vergüenza y dejó una advertencia en el aire: "Si empezamos a dar caña por dar caña, pues a lo mejor se complica un poco más todo".