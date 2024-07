"Se conocen desde hace tiempo porque coinciden trabajando pero su tonteo empieza hace unas semanas, alrededor de un mes. Tonteo ha habido en los pasillos. Se han besado en Mediaset . Han compartido confidencias, ratos juntos, que además yo les he visto juntos dos días. Lo que me dice esta persona es que las fotos y la pillada es de una primera cita . No son novios y son fotos de una primera cita", revelaba la colaboradora.

La periodista explicaba que esta cita habría surgido de "una relación de mucho colegueo" pero, no obstante, tenía "la sensación de que no habrá una segunda cita". Por otra parte, no habría sido una vez la ocasión en la que se habrían besado dentro de las instalaciones de Mediaset. No te pierdas todos los detalles que ha contado Leticia Requejo en 'TardeAR'.