Alejandra Rubio opinó sobre estas últimas declaraciones de su primo de manera muy directa : "Creo que sigue alargando esto porque es lo que le compensa y me parece que ha huele desde lejos. Me da rabia porque mi tía no se lo merece. Creo que solo quiere aprovechar el momento. Si quiere cambiar de profesión y tiene proyectos, me parece fenomenal, pero que no sea a costa de esto porque es vergonzoso ", sentenció. Además, dijo esto sobre su relación: "Yo tampoco tengo nada que recuperar. Si él dice que teníamos una gran relación sería mentira porque solamente hemos tenido una relación cordial de primos".

Un equipo de 'Socialité' ha podido hablar con José María, que se ha pronunciado al respecto. En vista de sus declaraciones, parece ser que no le ha sentado nada bien lo que han dicho su madre y su prima sobre él, especialmente Alejandra: "No entiendo la razón de que le dé vergüenza". Además, tiene algo que decir sobre el hecho de que Alejandra dijera que su relación era cordial entre primos: "Que yo supiera, sí teníamos buena relación. Pero bueno, ahora me doy cuenta de que no era tan buena, pero vamos... yo pensaba que sí. Me ha molestado, no entiendo ese ataque hacia mí. No entiendo que hable mal de mí".