Bisbal y Malú no se soportan: todos los motivos y los detalles de su enemistad

Pero ¿cuáles son los motivos de su enemistad? ¿Por qué no se llevan bien? Hablamos con Laura Fa y nos da todos los detalles. Al parecer, ella no ha acudido a la boda por no ver a David: “Bisbal no quiere coincidir con Malú”, nos asegura la periodista. “David no se siente cómo cerca de Malú. Se sintió muy atacado y además fue público”, añade Laura.