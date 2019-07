La casera de Gil Silgado denuncia que no le está pagando el alquiler y las facturas

La casera de José María Gil Silgado ha denunciado a través de ‘Socialité’ que el empresario no le está pagando el alquiler y las facturas: “Me debe la mensualidad de julio entera”, ha afirmado. Además, cuenta que cuando fue a reclamárselo, él hizo oídos sordos: “Me cerró la puerta de un golpetón y me pilló el pie con la puerta. Le dije que abriera, pero me dijo que no”.