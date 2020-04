Diego Matamoros, roto y aún enamorado de Estela Grande: "Me gustaría que ella sintiera lo mismo"

“En la soledad, a todo le das muchas vueltas. Echas en falta el cariño de la persona a la que amas”, ha comentado. A María Patiño no se le ha escapado este detalle, pues Diego habla de sus sentimientos hacia Estela en presente. Por tanto, Diego ha reconocido que aún está enamorado de su ex.

“Yo acabo la relación enamorado de Estela, aunque lo acabó ella. He intentado recomponer esto, hemos conversado y parecía que la cosa iba para adelante, pero no. No puedo hacer nada, si la otra persona no quiere avanzar, lo respeto. Acabo enamorado de Estela, siempre desde el cariño. Le deseo lo mejor, ojalá encuentre a alguien que le haga feliz, ya que no puede ser conmigo”, han sido sus palabras.