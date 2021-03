Gustavo González y su compañero Óscar Carbonell fueron los encargados en 2020 de realizarle a Iker Casillas una entrevista que dio mucho que hablar. En la polémica portada, Iker reconocía que en los últimos tiempos no había dedicado a Sara toda la atención que ella merecía, algo que ahora sabemos de boca del paparazzi que no solo se quedaba ahí.

Según nos ha explicado Gustavo, en aquella entrevista Iker habló off de record con el paparazzi y le confesó que ya no estaban juntos, que vivían en plantas separadas en su casa de Oporto, que ya no hacían vida de pareja. Sin embargo, en aquel momento el futbolista le pidió a Gustavo que mantuviera en secreto esa información.