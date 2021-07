Jesús es el excuñado de Lara Sajen . Jesús estuvo casado con Sergio, el hermano de la concursante de ‘Supervivientes’, durante diez años y tal y como le ha explicado a ‘Socialité’ no tiene buenos recuerdos de aquella época.

Jesús asegura que tanto Lara como Sergio son unos chanchulleros y estafadores: “A mí me han engañado, me deben dinero, estoy en vías judiciales con Sergio porque está viviendo de okupa en una casa que es mía y no quiere largarse de ahí (…) Sergio vive ahí desde hace cuatro años que nos separamos y Lara pasa temporadas allí cuando viene a Madrid”.