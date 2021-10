La experiencia de María Patiño con la magia blanca: congeló a una persona y "le pasó algo regular"

Belén Rodríguez desveló este sábado en el ‘Deluxe’ algunos de sus secretos más personales, entre los que se encuentran el hecho de que ha practicado la magia blanca al congelar a personas (fotos de estas, se entiende) cuando no les interesaba tener en su vida, o para prevenirse de algún mal que le pudiera ocasionar. Al hilo de esto, María Patiño se atreve a contar su experiencia con este tipo de magia.

Según revela la presentadora de ‘Socialité’ en directo durante la emisión de este domingo, decidió meter el nombre de una persona en una caja de guisantes: “Se me cayó ese tarro al suelo una vez estaba congelado y esa persona tuvo problemas, le pasó algo regular y ya no lo he vuelto a hacer”, desvela Patiño.