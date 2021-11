María Patiño estalla contra Alejandra Rubio: "Ya estoy harta, no somos delincuentes"

"Me gustaría decir algo y me quiero poner seria porque estamos sufriendo muchos compañeros de profesión momentos delicados como para que Alejandra Rubio dé a entender que nos comportamos como una manada en la que dejamos que la víctima se relaje para después ir a por ella y devorarla (...) Me parece tan grave por parte de alguien que no conoce el negocio todavía que, aunque entiendo que es una chica joven que solo ha trabajado en una productora, creo que hay que dar un golpe en la mesa y por lo menos así al menos denunciarlo públicamente (...) Estoy ofendidísima por el hecho de que se dé a entender que los compañeros de profesión estamos bajos las órdenes de un director que nos obliga a comportarnos como buitres, estoy muy harta de que nos señalen como si fuésemos delincuentes en un programa en el que ha trabajado su madre durante años y en el que, probablemente, ella termine trabajando".