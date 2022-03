Los mejor (y peor) vestidos de la clausura del Festival de cine de Málaga

Para Nuria Marín hay una clara ganadora y esa es Natalia Sánchez. La actriz de 'Los Serrano' eligió para posar frente a los medios un espectacular vestido blanco de inspiración nupcial acompañado de unos zapatos rojos brillantes: "A mí me flipa este estilismo porque es como de novia, y como yo no me voy a casar me encanta que se normalice ponerse un vestido de novia en un evento, así yo también lo puedo hacer", explicaba nuestra presentadora.