¿Cómo se ha vivido en Ucrania la victoria en el Festival de Eurovisión? Laura de Chiclana, compañera de Informativos Telecinco, nos cuenta la situación. En algunas zonas no se enteraron de que estaba teniendo lugar la gala y en otras, sí que pudieron celebrarlo.

“En los lugares que están tomados por los rusos no hay conexiones a Internet y no han podido saber qué ocurrió anoche,” explicaba Laura de Chiclana. “En el momento que se estaba celebrando Eurovisión, estábamos en una evacuación de emergencia donde había gente muy mayor y niños enfermos. No sabían que estaba el festival, la situación es muy dura".