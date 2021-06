Albert Álvarez ya no está solo en el pisito: esta tarde ha conocido a su nueva compañera, la influencer y youtuber Danna Ponce . Poco tiempo les duró la calma a los dos nuevos inquilinos: al poco de llegar comenzaron los retos. El primero era que debían permanecer atados con una cuerda que apenas les permitía separarse un metro.

El juego con la nata

Albert y Danna tenían envases con contenido desconocido. El contenido podía estar rico… o no. Una de esas veces les tocó nata y, cuando Albert giró la ruleta que determinaría en qué parte del cuerpo debería untársela a su compañera, salió labios. El extronista no apuntó bien y pringó la boca y la nariz de su compañera y ella, aunque no era su turno, decidió vengarse. ¡Le pringó toda la cara a Albert con la nata!