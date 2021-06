Danna Ponce y Albert Álvarez ha empezado a conocerse en ‘Solos’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Lo han hecho mientras permanecían atados por la cintura con una cuerda que no les dejaba alejarse más de un metro. Así que se han sentado en el sofá y se han puesto a hablar sobre su vida.

Albert le ha preguntado a su nueva compañera cómo han sido sus relaciones con sus parejas. “Relaciones serias he tenido tres. Una típica, el primer amor de cuando eres pequeño. Luego otra que duró tres años y la última que he tenido que ha durado dos años y algo”, ha contado la influencer. No hace mucho que rompió con su última pareja y, aunque a Albert no se lo ha contado todavía, nosotros conocemos más detalles de lo ocurrido gracias al canal de mtmad de Danna.