Bea se emociona hablando de su madre tras su boda con Dani: "A veces he sido demasiado dura con ella"

Bea y Dani se han dado el 'Sí, quiero' en el pisito de 'Sola/Solo'

Los novios han recibido un vídeo de sus familiares y amigos

La ganadora de 'Gran Hermano' ha hablado de la relación que mantiene con su familia

Bea Retamal y Dani G se han dado el 'sí quiero' en el pisito de 'Sola/Solo'. "Hoy nos comprometemos a un amor eterno, a volar juntos de la mano. Me siento feliz y tranquila", le ha asegurado ella. "Eres casa, eres familia, y esto me hace empezar una nueva vida contigo de la mano de la locura, de la autenticidad, del amor verdadero en la que espera estar a la altura. Te quiere mucho tu marido flamenco", le ha correspondido él haciendo que a la ganadora de 'Gran Hermano' se le saltasen las lágrimas.

Tras la ceremonia, los novios han visto un vídeo de sus familiares y amigos, y la valenciana se ha emocionado al hablar de su madre.

"Doy las gracias a mi familia por estar apoyándome siempre. En las buenas, en las malas y en las peores. Estoy muy orgullosa por tenerlos así cómo son, no los cambiaría y me arrepiento si en algún momento no he estado a la altura o si con mi madre he sido demasiado dura", se ha sincerado.

Bea también ha tenido unas bonitas palabras para la familia de su novio: "Gracias a tu familia por recibirme así con los brazos abiertos antes de llegar a casa. A tus amigos también gracias, creo que nos vamos a llevar muy bien. Salud para todos, que podamos celebrar no una boda, una detrás de otra y así durante muchos años. Estoy súper feliz de haberte encontrado a ti. Gracias a la producción del programa por haber hecho esto posible, y hacernos sentir en casa. Siempre llegan como tú, en el momento que necesito que me salven la vida".

Bea habla sobre su padre

Dani no ha podido evitar hacerle a Bea una pregunta: "¿Te gustaría que hubiera salido tu padre 10 segundos?", ha querido saber. "No. Porque en 'GH' en la quedada que se hace para apoyar apareció mi abuela por parte de padre y sentí que no pintaba nada. Ella lo hizo con buena intención. Entonces hubiera sentido lo mismo, pero porque no es el momento a lo mejor”, ha respondido ella.