Bea y Dani discuten antes de la boda: "No me hagas sentir mal porque no te voy a cortar el pelo"

Dani le ha pedido a su chica que por favor le cortara un poco el pelo, no le gusta cómo lo tiene, y quiere estar guapo para el evento, "uy falo, no me apetece" , le ha contestado Bea al ver que su chico ya le había sacado la maquinilla, "mírame a mí, a mí también me gustaría tener las extensiones", le ha dicho, "si yo no, tú tampoco", ha añadido.

Los faliños, a la gresca

Bea le ha insistido que así está muy guapo, que rapado no le gusta, y Dani le ha contestado que el que se tiene que ver bien es él, y así no está a gusto. "¿Me vas a hacer trabajar el día de nuestra boda?", le ha preguntado la valenciana dejándole claro que no la iba a convencer. "Falo no me hagas la trece catorce con la miradita", ha asegurado, y es que así se encuentra antes de la boda, "estoy nerviosa perdida, me estoy deshidratando por los sobacos y no me apetece trabajar el día de mi boda".