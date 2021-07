Ferre tiene una crisis de pareja con su novia, Cristina, desde el pisito de ‘Solos’: “No puedo seguir así”

Hoy ha sido un día muy tenso en la relación de Ferre y su novia Cristina. Ferre entró junto a Fiama en el pisito de 'Solos: on the beach' en la edición de verano pensando en que la distancia y el aislamiento les ayudaría a comprobar si los dos se echaban de menos, pero hoy estaba muy extrañado de que su chica no hubiera dado señales de vida y de que en ningún momento le hubiera llamado al móvil que tiene dentro del reality.