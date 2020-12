El disgusto del Maestro Joao al descubrir que Maite está maldita: "Me estoy mareando, tengo ganas de vomitar"

El brujo ha limpiado el aura de la navarra con un huevo

El Maestro Joao ha regresado al pisito de 'Sola'. En esta ocasión, para visitar a su amiga Maite Galdeano, quien está pasando unas navidades de lo más especiales en el reality. "¡Hola Maite! ¡Está todo súper limpio! Yo en dos semanas que estuve no pasé la fregona!", ha confesado el adivino nada más entrar. "He estado con tu hijo Cristian, es muy buen niño", le ha confesado.

Después de charlar y ponerse al día, el exconcursante de 'GH VIP 7' le ha hecho una limpieza de aura con un huevo a la navarra. Tras frotar su cuerpo con el huevo, lo ha roto y ha vertido su interior en un vaso. Al ver su contenido, Joao se ha llevado las manos a la cabeza. "¡Está negro !Mira como te ha quedado de feísimo, me pongo nervioso. Tienes muchísima, muchísima negatividad, mira como se te ha puesto todo el agua. Te han tocado a ti mucho con magias", se ha asustado el Maestro.

"Ay pues puede ser. Hay un africano que…Hay Maestro menos mal que has venido. Me dijo ‘que sepas que no te vas a poder olvidar en la vida de ningún hombre y vas a estar siempre pensando en mí’. Mira que maldito. Ahora estoy con Remí y estoy genial", ha recordado Maite.

"Lo vas a notar mucho, hay que cortar con la tijera. Hay que tirarlo por el váter, trae sal que hay que echarle. Me he mareado Maite, que impresión. Me tiemblan hasta las piernas. Me han dado ganas de vomitar y todo. Estoy como sudando. Te he echado tres veces sal porque si lo oscuro se queda en el sifón no sale de tu interior. Esto suele pasar cuando hacen sacrificios en tu nombre. Se queda un podrido en tu interior. También es muy importante lo que comas. El intestino puede tener cosas de veinte años atrás", ha explicado el brujo.