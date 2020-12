Maite Galdeano le confiesa a Miriam Saavedra una de sus prácticas sexuales favoritas

La ganadora de 'GH VIP 6' ha visitado a la de Pamplona en el pisito de 'Sola'

Miriam Saavedra ha vuelto al pisito de 'Sola' para visitar a Maite Galdeano. La navarra se ha puesto muy contenta al recibir a la peruana y le ha contado lo bien que se lo está pasando en el programa. "Lo llevo de maravilla. Todo es tan bonito, tan mágico en este reality...", le ha dicho. "

La ganadora de 'GH VIP 6' le ha llevado un regalo a la nueva participante. Esto es para que no pases frío, mi mamita me lo ha traído de Perú", ha dicho entregándole un gorrito de lana. "Me encanta mi amor. Me encantan en invierno ir con los gorritos", le ha agradecido ella. Miriam también ha traído para Maite un aparato de madera para que la madre de Sofía Suescun pueda comenzar a hacer maderoterapia.

"Veo que tienes mucha fruta. ¿Tú nunca estarás estreñida no?" le ha preguntado la ex de Carlos Lozano. "Pues desde que me operé de las tiroides he notado un cambio, pero vamos, hoy... entre los kiwis y las ciruelas he ido y he echado un coche", se ha reído la 'elegida de Dios'.

"Es que nosotras en el baño reinamos y eso hay que hacerlo. No hay que tener vergüenza", añadía Miriam. "No, no, y en la ducha bien de pis y de todo, que caiga", comentaba Galdeano. "Ah pero...¿A ti te gusta eso de la lluvia dorada?", se ha sorprendido la exsuperviviente. "Sí, sí mi amor, en la ducha", ha confirmado Maite.

"Ah vale...pero con tu pareja", ha comentado Saavedra. "No, no, yo sola", ha aclarado ella. "¿Pero eso te excita?", ha seguido preguntando Miriam. "Sí, yo sola, me excita ver como cae todo caliente. Me meo toda y luego buen lavado", le ha explicado la intérprete de 'La papela del camión'.

Miriam y Maite han hablado sobre temas muy diferentes, entre ellos el amor. La exconcursante de 'La casa fuerte' ha contado a su amiga lo bien que se encuentra con Remí: "Es un hombre increíble. Le convenzo de todo. Él no creía en Dios y en un momento le hice creer, y eso que es científico. Me quiero casar con él, por la iglesia no puedo porque ya me casé, pero en una mezquita o yo qué sé...algo especial", ha confesado. "Yo le agarro todo, los muslos, los brazos, los pies...".