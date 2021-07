Fiama y Ferre, enfrentados por una "guerra de arena": "Eres tan retorcido que te piensas que la gente es como tú"

Fiama y Ferre volvieron a protagonizar una nueva discusión este domingo y el motivo no fue otro que una guerra de arena. Todo comenzó después del a fiesta, cuando la exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ quiso hacer una broma a su compañero llenando su cama de arena.

“Le está gustando hacerme pu**das. Es tan tonta que se está echando arena a ella misma. Lo que no sabe es que ahora toda la arena que me está echando va a ir a su cama”, decía el que fuera concursante de ‘Supervivientes’ y ‘La Casa Fuerte’.

Al escuchar a su compañero, Fiama respondió bastante enfadada y lo que empezó como una broma terminó convirtiéndose en un momento cargadito de tensión. “Voy a sacudir esto y me voy a dormir, que no te aguanto”, dijo la expretendienta de ‘MyHyV’.

“Ahora yo me sacudiré en ti, para que no te rebotes”, advertía Ferre. “A mí me da igual, a ver si te piensas que te lo haga a malas. Que eres tan retorcido que te piensas que la gente es como tú”, decía Fiama. “Pues si haces la gracia, ahora te la vas a comer”, respondía él.