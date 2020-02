Fiama debutó en 'MyH' con 19 años y abandonó tras discutir con su tronista: "No me siento valorada"

Fiama ha sido un auténtico huracán durante su paso por ‘La isla de las tentaciones’ y ha hecho temblar hasta a la palmera más resistente del paraíso de Mónica Naranjo con su tremendo carácter. Pero en ‘Unplugged’ queremos recordarte que esto no es nuevo y que ella ya llegó pisando fuerte en 2012, cuando debutó como pretendienta en ‘MyH’ con solo 19 años.

Entró pisando fuerte

La canaria hizo la típica presentación que se hace cuando se llega nueva a un sitio. Explicó que tenía diecinueve años, que trabajaba como gogó y camarera en una discoteca y dedicó unas palabras muy contundentes a sus rivales: “Me quiero llevar bien con todas, pero no vengo a hacer amigas”, dijo muy firme.

Demostró que tenía carácter

Iba en serio Fiama cuando decía que no iba a hacer amigas y en su primera semana ya protagonizó su primer conflicto con Cristina Gadea, la pretendienta favorita de Rubén Poveda. Ambas protagonizaron una tremenda discusión en ‘la caracola’ y se dejaron muy claro que ninguna de las dos aguantaba a la otra. ¡Eran puro fuego!

Pero Cristina no fue el único blanco de Fiama durante su paso como pretendienta, la canaria tampoco dudó en enfrentarse a su tronista en varias ocasiones y dejó claro que no se callaba con nada. Cada vez que no se sentía arropada o que recibía alguna mala contestación de su tronista, ella se armaba de valor y le plantaba cara.