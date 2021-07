Fiama, sobre su salida de ‘Solos’: “Necesito estar fuera”

La aventura de Fiama en la playa de 'Solos on the beach' llega a su fin esta tarde a las 19.00 horas . La inquilina se despedirá de Ferré, y en su lugar entrará Fati Vázquez . A partir de las 21.00 horas la nueva inquilina hará su entrada en el pisito y lo podréis seguir todo en Mitele PLUS.

"Lo he pasado superbién", ha asegurado, y ha reflexionado sobre lo que le ha podido suceder, "igual para estas cosas necesito no tener directamente nada de contacto con el exterior o que no se me pueda contar nada del exterior", le ha dicho a su madre.