Gianmarco se confiesa con Carolina Sobe: "Estoy decepcionado con las chicas"

El italiano se marcó como reto encontrar novia en el nuevo reality de Miteleplus

Gianmarco ha cumplido años en 'Solo'. El italiano ha tenido la suerte de celebrar su cumpleaños dentro del pisito, donde ha recibido regalos y cartas de su familia y sus admiradores. Sin embargo, el cumpleaños ha sido un poco agridulce para el de Bolonia ya que se siente decepcionado con las chicas que está conociendo, pues ninguna le ha enviado nada.

Así se lo ha hecho saber a Carolina Sobe, quien visitó el pisito antes de sentarse en el plató de 'Sábado Deluxe'. “Estás guapísima, te queda genial el pelo así”, ha exclamado Onestini nada más verla. "Hoy estoy un poco decepcionado con las chicas. Les han dado la oportunidad de escribirme y solo dos me han enviado una carta para felicitarme. Luego he hecho videollamadas y hacía preguntas y me respondían con sí o no. Parecían un poco paradas", le ha contado.

"Hay un poco de Maracaná. Está todo el mundo hablando de Claudia y Jennifer. Céntrate en las chicas que quieren conocerte. Céntrate a lo que has venido. Las sensaciones que tú tengas, que te dicte la cabeza y el cuerpo. Sino vas a estar pensando en cosas que no tienes que pensar", le ha aconsejado Sobe. "A lo mejor no les ha nacido. Hoy es tu cumpleaños, es tu día, estás recibiendo mensajes de tus amigos y de tu familia. A lo mejor han dicho vamos a respetar su día y a separar su cumpleaños de a lo que nosotras venimos".

"Si yo quiero conquistar a una persona y estoy interesado le mando una carta. ¿Tú no lo harías?", ha insistido el exconcursante de 'Big Fratello'. "Yo no cariño, yo soy radical. Yo soy un poco rara, ha habido gente que le he felicitado un día después, cuando le ha felicitado todo el mundo pues le felicito yo".