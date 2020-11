Gianmarco y Kathy disfrutan de una cena de lo más romántica: "Creo que nos volveremos a ver"

El italiano ha recibido a su quinta cita en el pisito

Gianmarco tuvo claro su objetivo al convertirse en el nuevo habitante de 'Solo'. El exconcursante de 'GH VIP 7' quiere encontrar novia y por ello durante toda su estancia ha estado teniendo videollamadas con diferentes candidatas. Ahora, el ex de Adara está recibiendo a algunas de las afortunadas en el pisito para conocerlas más y comprobar si puede surgir el amor con alguna de ellas.

Kathy, su quinta cita, ha llegado muy emocionada al pisito: "¡Eres más guapo en persona!", le ha asegurado mientras guardaba en la nevera un regalo que había traído para el italiano. "Sé que tu sabor favorito es el de avellana, pero solo he encontrado helado de vainilla", le ha dicho.

La aspirante le ha contado al de Bolonia que tiene 23 años y que trabaja en una asesoría, aunque preferiría trabajar en un despacho de abogados. "¿23? Me esperaba más, pareces más madura y responsable", le ha dicho él. "Yo la carrera no la he terminado, me quedan ocho asignaturas. Uno no tiene que volverse loco con todo lo que tiene que hacer, poco a poco. Aunque hay otras cosas que me gustan mucho, sigo", le ha explicado.

"Vivo con mi madre y mi hermana. Estaba muy emocionada con que vendría aquí. Lo está siguiendo, seguro que ahora lo está viendo. Me dijo que viniera y que fuese yo misma. Estaba emocionada cuando me elegiste", le ha contado ella. "¿Y tú te lo esperabas?", ha querido saber Gianmarco. "No, porque como en la última cita me dijiste que me veías cortada...", respondió Kathy. "Sí, la última llamada te vi un poco diferente. Estarías nerviosa", le ha explicado el exparticipante de 'Temptation Island'.

Kathy tiene tatuado un punto y una coma, y aunque Gianmarco ha insitido, ella no ha querido explicarle el significado: "Nunca lo cuento, son muy personales. Es de mi pasado. En la adolescencia yo también tuve algún problema como tú, pero no quiero contarlo".

"¿Qué te han parecido el resto de citas?", ha querido saber él. "No las conozco así que personalmente no puedo decir nada malo de ellas. He visto que en algunas te lo has pasado bien pero creo que no ha habido feeling", se ha sincerado ella.

Gianmarco decide cenar con Kathy

Para la cena, la candidata tenía otra sorpresa preparada para el italiano: una rosa de su color favorito, el azul. Tras disfrutar de un menú delicioso, Gianmarco y Kathy han salido a la terraza donde ha comenzado un inevitable tonteo.

"Me pones nerviosa, tienes una mirada muy pofunda", le ha asegurado ella. "Me haces reír porque me mirar enseñándome los dientecitos", le ha respondido él.

"Bueno, ahora estamos aquí sin saber que va a pasar", ha comenzado diciendo el italiano. "Bueno espero que nos volvamos a ver, sino, será que no te he impresionado mucho", ha respondido Kathy. "O que me ha impresionado más otra persona", le ha explicado Gianmarco. "Tú piensa mucho en mí y ya está . Si no me eliges te perderás conocerme. Creo que nos volveremos a ver, yo me llevo buena sensación, hemos estado a gusto", le ha pedido Kathy.