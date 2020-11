Gianmarco prefiere cenar solo y no con Andrea: “No pierdo el tiempo con alguien con quien no fluye”

Los nervios han traicionado a la invitada del italiano, al que le ha contado que, cuando se pone nerviosa, se va directa “al baño”. A Gianmarco no le ha gustado el comentario y le ha contestado que no iban a hablar de “cuando cagan o no” en su primer cita y ya la misma conversación ha roto toda la magia que podía haber habido entre los dos.

“En verdad, yo no vengo aquí sólo a hacer amigas, o a charlar, o a perder el tiempo ni hacer perdérselo a nadie. Si veo que las cosas no fluyen o que no hay feeling, es mejor no forzar nada y no decir que se queden a cenar por qué sí. Yo prefiero sentir, me gusta arder y hacer las cosas sinceramente. Yo soy así”, ha dicho en un discurso previo a su cena en solitario.