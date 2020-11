Gianmarco, molesto con Lara por sus continuos comentarios sobre que come mucho: “¡Basta, de verdad!”

La invitada había preparado una sesión de entrenamiento para hacer con Gianmarco esta tarde, pero como era justo después de comer al italiano no se le veía con muchas ganas… “La tripa la tengo fatal”, le comentó a Lara. “Él, lleno y perezoso”, le respondió ella, entre risas. El inquilino del pisito se defendió diciendo que de pereza nada y le preguntó a su cita si ella en ese momento podría ponerse a entrenar. “Bueno… a medias. Es que no he comido tanto como tú”, le respondió Lara. Gianmarco contestó que sí que había comido más y fue entonces cuando ella soltó el comentario que no le hizo ninguna gracia al italiano, sobre todo porque ya se lo había dicho varias veces en el tiempo que llevaban conociéndose: “Es que tú has comido mucho”. Esta vez Gianmarco respondió con firmeza y pidió que dejara el tema: “¡Basta, de verdad! Todo el día diciéndome que he comido mucho…”. Cuando lo dijo se alejó de Lara y se puso en la otra punta del sofá de la terraza. Ella le pidió que no se fuera, pero él cambió de tema y rápidamente se pusieron a hablar sobre los tiestos con calabacines que el italiano tenía en la terraza, que no crecían.