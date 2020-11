La incómoda videollamada de Gianmarco con Maite y Sofía : “Yo no soy un bobo ni se me toma el pelo"

Gianmarco Onestini se enfada con las indirectas de Maite Galdeano

Maite invita a Gianmarco a una cena con Sofía Suescun y Kiko Jiménez

Gianmarco planta cara a las Galdeano: "Las cosas me gustan claras"

Gianmarco ha hecho una videollamada con Maite Galdeano en ‘Sola/solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS. El italiano ha hablado de cómo lleva la recta final con sus chicas y se ha enfadado, harto de las continuas indirectas que, dice, Maite le lanza. Además, Sofía interviene en la conversación y la tensión se puede cortar con un cuchillo.

La videollamada de Maite Galdeano y Gianmarco

Gianmarco está a punto de tomar la decisión final con sus citas en ‘Solo’ y ha contado con la ayuda de Maite Galdeano, su consejera a lo largo de toda esta aventura. La de Pamplona le ha recomendado actuar con el corazón y le ha invitado a una cena cuando salga del reality: “Tenemos que hacer una cita tú, mi novio Remi y yo. Si quieres vienen también Sofía y Kiko”.

Una propuesta que no ha hecho mucha de gracia al italiano, ya que su relación con la pareja no es nada buena: “Te agradezco la invitación pero no. La cena con toda la familia la pasáis vosotros que os gustan así. No tendría sentido que yo estuviera ahí”, ha respondido molesto.

Gianmarco se ha sincerado con Maite y ha decidido aclarar el malentendido que tuvieron hace unas semanas, cuando ésta le dedicó unas desafortunadas palabras, según Gianmarco, inducidas por Kiko Jiménez. “Yo creo que tú dices una cosa pero luego no cuentas la verdad de lo que piensas. Dices una cosa pero en verdad quieres decir otra. Aquella vez decías que no estabas cenando con ellos y luego lo reconociste. Tiras la piedra y escondes la mano”, le recriminaba el inquilino ofendido. Maite bromeó con que Gianmarco la tenía pequeña y, para el italiano, su actitud estuvo completamente fuera de lugar.

Además, esta no es la primera indirecta de Maite que cabrea al italiano, quien también ha visto un doble lenguaje cuando Maite le ha dicho que no se deje influenciar por su hermano Luca.

“Para mí tú dices una cosa pero te quieres referir a otra. Yo aprecio la sinceridad y el ser directo. Conmigo hablas claro y punto. Me dices que si voy a comer con el otro sabiendo perfectamente que me llevo fatal con ellos. Me parece que lo haces para tomarme el pelo. Yo ni soy un bobo ni soy un imbécil”, ha dejado claro ante una Maite que negaba con la cabeza.

“Gianmaquito, te estás haciendo un cacao de una cosa que no existe más que en tu cabeza. Me estás dejando alucinada. No pienses eso de mí, con lo que yo te quiero”, se excusaba la Galdeano. “No me voy a enfadar porque entiendo que llevas mucho tiempo encerrado solito y que te puedes comer la cabeza por cualquier situación. Yo soy una persona muy directa que, si te tiene que decir algo, te lo dice. No pienses que Kiko y Sofía hablan de ti porque no lo hacen para nada. Yo no sabía que te llevaban tan mal con el Kiko”, ha confesado ante un Gianmarco con cara de pocos amigos, que no se creía ni una sola palabra.

La intervención de Sofía Suescun

En ese momento la puerta se ha abierto y Sofía Suescun ha irrumpido en la habitación de Maite. “Hola Gianmarco, ¿qué tal?”, le ha preguntado como si nada pasase. El italiano le ha pedido que le dé algún consejo con sus chicas pero Sofía, más pendiente de su móvil, ha pasado olímpicamente del tema: “Yo qué te voy a contar, tú sabes muy bien. Qué indecisión, es difícil eso, eh”.

“Con la que esté más buena”, se ha escuchado decir a Cristian de fondo. Los Galdeano se han puesto a discutir entre ellos y Gianmarco, incómodo, ha intentado cortar la situación: “Está bien, hasta luego, un besito”.

La declaración de intenciones de Maite Galdeano

Maite ha echado a sus hijos de la habitación y ha expresado su repentino amor por Gianmarco: “Mi hija te tiene cariño, muchísimo. Tú y yo tenemos que hablar porque fluimos y nadie me va a quitar esa opinión. Yo te quiero como un hijo, como un primo o como un hermano. Pero tú también ábrete un poco, no seas tan cerrado, mi niña no tiene nada en contra tuya”.

Unas explicaciones que no han terminado de convencer al concursante de ‘Solo’: “A mí me gusta ser real y a otras personas no, punto. Yo sé perfectamente lo que piensas de mí y me importa un carajo. Yo aquí no soy un bobo ni se me toma el pelo. Las cosas me gustan claras. No tengo nada en contra de nadie pero no me habléis con indirectas”, ha zanjado.

