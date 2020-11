Gianmarco tiene su primera cita con Sandra: "No me esperaba que me eligieras"

El italiano ha tenido su segunda cita dentro del pisito

Gianmarco Onestini se fijó como objetivo encontrar novia durante su estancia en 'Solo'. El italiano estuvo teniendo videollamadas con diferentes candidatas, que estaban muy interesadas en conocerle y saber más cosas sobre él. Tras estas primeras conversaciones a través de la pantalla, ha llegado el momento de que el de Bolonia se encuentre frente a frente con las aspirantes.

Sandra ha llegado muy emocionada desde Barcelona y lo primero que ha hecho al entrar en el pisito ha sido entregarle un bonito regalo: un retrato del exconcursante de 'GH VIP 7' hecho por ella misma. "Esta foto la cogí de Instagram y me la inventé, lo hice rápido este dibujo", le decía mientras le daba una nota en la que ponía: "Espero que guardes este retrato, nunca imaginé poder dártelo en persona".

Gianmarco habló también con el mejor amigo de la catalana y ésta le ha explicado porque lo eligió a él: "Cuando hablaste con mi mejor amigo, al principio iba a ser mi madre, lo que pasa que con esto del confinamiento han tardado mucho en darle las citas para que se arregle la boca y la pobrecita está mellada, está con cuatro dientes", ha dicho entre risas provocando la carcajada del ex de Adara. "Él no había visto el programa ni nada, no sabía quien eras, le expliqué todo rápido en un día".

"Esta mañana he dormido tres horas, porque me gusta desayunar tranquila y esas cosas. Por la noche me quede despierta viendo la cita con Cristina. Luego te vi comiendo y me dio una envidia, me puse a comer lo mismo que tú. De repente baja mi madre y ella también. Así que me he despertado esta mañana empachada", seguía contándole ella muerta de risa. "Yo al final te vi un poco agobiado de estar con una persona desconocida doce horas. A mí me sabía mal. Yo pensaba mañana voy yo y va a sufrir también".

"Al final yo le dije lo que pensaba, que tampoco había sentido un feeling muy grande. A veces aunque te veas en videollamada luego no tiene nada que ver", le explicaba Gianmarco. "Tú estate tranquilo, no hace falta estar doce horas hablando, si a la hora de la cena estás muy cansado me dices que me vaya y punto, no pasa nada", le ha tranquilizado Sandra.

La catalana se ha sincerado y le ha contado que no se esperaba ser la elegida: "En el AVE estaba un poco nerviosa. No me esperaba que me fueses a elegir, no sé por qué, pero no me lo esperaba. Notaba que nos caíamos bien, pero no pensé que me fueras a elegir a mí".

El exparticipante de 'Temptation Island' ha querido saber a que se dedicaba Sandra y ella no ha tenido tapujos en contarle su historia. : "Me gustaba mucho el teatro pero lo tuve que dejar porque mi padre murió y me tuve que poner a trabajar. Mi padre fue a urgencias porque le dolía la barriga, a mí me dio un pálpito y dije: 'esto es el inicio de mi nueva vida'. Le dieron un mes. Enseguida tuve que ponerme a echar currículums en la hostelería. Ahora trabajo en una tienda".

A continuación, se han puesto a preparar una deliciosa receta de Salmón. ¿Surgirá algo más entre Gianmarco y su candidata?