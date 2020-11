El objetivo de Gianmarco Onestini en 'Solo', el reality exclusivo de mitele PLUS , era encontrar el amor y está más cerca de cumplirlo. Tras haber hablado por videollamada con muchas chicas, el italiano eligió a las que más le gustaban para tener citas presenciales y la primera invitada del pisito ha sido Cristina , que tiene 25 años y es de Córdoba.

Gianmarco se ha puesto muy contento cuando ha visto aparecer a su cita y ambos han estado hablando sin parar. La complicidad entre ellos se dejaba ver mientras charlaban en el sofá y luego en la terraza. Ya han mantenido conversaciones por videollamada y el italiano incluso ha hablado con la madre de Cris y uno de sus comentarios le dejó de lo más sorprendido: " Me dijo que cada semana ibas con amigos nuevos . Yo no sé si tiene amistad y cada semana nuevos..."

"No te ralles", les respondió Cristina cuando se lo comentó. Le explicó que no había entendido lo que su madre quería decir. Se refería a que en verano, como viven en una urbanización con parcelas de campo y tienen piscina y una terraza muy grande, todos los fines de semana tienen visitas de amigos que se quedan a dormir. Hacen barbacoas y por la noche sacan los colchones al aire libre y se duermen bajo las estrellas. "No seas malpensado", le dijo Cris a Gianmarco entre risas.