Bea Retamal se sincera con Gianmarco: "Si yo estuviese soltera no confiaría en ti"

"Yo soy de relaciones, he estado tres años en una relación, luego estuve cuatro años soltero. Necesito un valor añadido, no una persona para ponerla ahí. Después de la última relación que he tenido que ha sido un desastre, me apetece una persona que esté interesada en mí, solo en mí, no en lo que me rodea, ni en lo que puede conllevar estar conmigo", le aseguraba él.