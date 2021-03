Marta llora desconsolada y le echa en cara a Lester que no reconozca sus errores, como Diego y Hugo en ‘La isla de las tentaciones 3’

A Marta le ha molestado mucho que Lester no reconozca los errores que tuvo durante los 11 años que estuvieron juntos y que de a entender que ha sido todo ideal por su parte. Por eso, mientras ella lloraba en la terraza, él se ha disculpado y ha intentado aclarar sus palabras: “No quería mortificarte. Yo no estoy dando a entender que yo haya sido el novio perfecto y que te lo haya hecho pasar genial, yo no he dicho eso”.