El Maestro Joao entró ayer a ‘Solo’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Su objetivo en el programa es conocer el mundo y para empezar tuvo una prueba que le puso de los nervios: tenía que colocar en un mapamundi político mudo los nombres de casi 100 países . Como no se veía capaz de superar el reto él solo llamó a Bárbara GH, que le echó una mano encantada.

“No sé ni dónde está Australia ni dónde está nada”, decía Joao desesperado dando vueltas por el pisito. Menos mal que al otro lado del teléfono estaba Bárbara GH, dispuesta a ayudarle a superar su primera prueba de ‘Solo’. “¡Bárbara! Tengo que decir dónde están unos países, los tengo que poner y yo no tengo ni idea. Tendrías que ver mitele PLUS y decirme”, le explicó a su amiga nada más descolgar el teléfono.

Bárbara se puso manos a la obra rápidamente. Encendió mitele PLUS y fue guiando a Joao, que seguía nervioso y hasta tuvo que quitarse la chaqueta de lo acalorado que estaba. “¡Hazlo por mí!”, le decía el vidente a su amiga. Ella le respondía que claro que lo iba a hacer por él, “por el amor de Dios”. Entre estas muestras de afecto, a Joao se le escapó una pullita que no sabemos a quién se dirigía, pero podría ser a Adara Molinero , enemiga común del maestro y de Bárbara. “ Yo sé que va a haber quien no quiera que lo hagas por mí ”, le dijo. A su amiga le dio lo mismo y no dudó en ayudarle.

Bárbara abandonó ‘Gran Hermano’ cuando le informaron de que su padre estaba muy mal de salud. Pero en su momento dijo que no se lo contó a su gran amiga Adara porque ella era la única que podía hacerle cambiar de opinión. Pero en Youtube, años después, cambió totalmente la versión: “Yo estaba bastante mal, desesperada… y ¿sabéis quién estuvo conmigo? Bea, Noelia, Rodrigo, Miguel,… Pero Adara no se acercó ni una vez a mí, aun sabiendo la noticia que me acababan de dar. Por eso ella no sabía que me iba… Yo, su gran amiga del alma”. Adara no dudó en responder. Dijo que había sido una persona importante para ella, pero que ahora todo esto lo hacía para volver a la televisión.