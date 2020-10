El Maestro Joao habla sin tapujos sobre la relación entre Adara y Rodri: "No me la creo"

El vidente se ha convertido en el primer hombre en participar en el reality y ha aprovechado las preguntas de sus fans para hablar sobre la que fuera su gran amiga.

El maestro Joao es el nuevo inquilino del pisito de ‘Solo’. El vidente no puede estar más contento con la oportunidad que le ha brindado el programa e incluso no ha podido evitar emocionarse respondiendo las preguntas de algunos fans.

“Para mí esto que escribís es super emocionante porque hay un momento en el que piensas. ¿ A alguien le interesara lo que yo hago ¿A alguien le importará? Cuando me escribís gente la verdad es que me emociona muchísimo”, ha reconocido entre lágrimas. “Me siento super feliz, aunque se me queme la sartén, me pasaron unos mensajes y yo creía que los había reunido durante unos días y ahora todo este montonazo. Muchísimas, muchísimas gracias, espero que estéis felices”.

Entre otros temas, el brujo ha habado sobre Adara, Gianmarco y Anabel Pantoja.

“Si tuvieras que vivir una persona en este concurso, ¿quién sería?”, le han preguntado.

“Me gustaría vivir con una persona especial en mi vida, pero si es famosos, Anabel Pantoja. Al único lugar que no podríamos ir seria un velatorio. Hemos hecho la promesa porque nos fijaríamos en cualquier detalle y nos partiríamos de risa”, ha reconocido él asegurando que también le hubiese gustado compartir la experiencia con Noemi, Lydia Lozano, Jorge Javier, Mila Ximénez o Gianmarco.

“Sería genial si viniera Gianmarco, tendría que sacar a Siempreviva por la ventana, tenemos una amistad muy buena y muy sana. Es como un hijito para mí. Me chiflaría”, ha dicho sobre el italiano.

“¿Abandonarías si tuvieras que vivir con tu mayor enemiga?”, ha querido saber otro.

“No, no he abandonado hasta a novios que eran un coñazo. Prefería que me dejases ellos. Por encimad de todo está la gente. Yo en los trabajos siempre he pedido respeto. Yo respetaría y lo llevaría como mejor pudiese. Tu energía es fuerte y siempre se puede llegar a hacer las paces o por lo menos buscar un equilibrio o una armonía”, ha explicado él.

Otra usuario ha querido saber si Joao se creía la relación de Adara y Rodrigo Fuertes.

“No, la verdad es que yo como a él lo conocí en una fiesta con una chica y habiendo los acontecimientos en ese momento, hablaba con Adara y a ella ya la he visto el camino a recorrer, creo que no la cree nadie, muy poquita gente de su entorno. No lo creo en cuanto a la relación. Se han aferrado por el motivo que sea y pueden creer que tienen sentimientos”, se ha sincerado sobre la que fuera su amiga. “Yo también he tenido relaciones que nadie ha creído y me ha dado igual, así que supongo que a ellos les dará exactamente igual”.

El Maestro Joao y su relación con ‘La isla de las tentaciones’

Por último, otra persona le ha preguntado al inquilino del pisito si le gustaría ir a ‘La isla de las tentaciones’.

“Creo que no porque yo para tentar ¿A quién voy a tentar? A mí alguien de la isla me tentó y es una verdad, pero no digo más, está claro. Alguien que tiene me tentó, con las intenciones que fuesen. En la situación de yo ir con mi pareja no. No sabes hasta donde la carne es débil. Par que quiero yo tentarlo. Me gustaría ir para cotillearlo todo”, ha explicado Joao.