Antes de la primera llamada, Maite advertía: “Como se ponga alguien chulo le digo, caca y elefante y de todo, vamos”, pero cogía fuerzas y marcaba. Como buenamente podía, la habitante del pisito preguntaba por la investidura, pero la persona que había al otro lado de la línea la ponía en espera con una musiquita de fondo, algo que ha emocionado a Galdeano: “¡Ay, que me pasan con el Presidente, que la he engañado, por toda la cara!”.

La emoción le duró poco, porque seguidamente le colgaban: “Menuda jeta, encima que me ha puesto el disco”. Sin rendirse, volvía a marcar, pero sin éxito: o no le cogían el teléfono o marcaba mal y no existía o le salía un contestador. Continúa y, por fin, hay alguien al otro lado del teléfono, alguien que probablemente se quedaría de piedra has escuchar a Maite presentarse como “la First Lady española”.