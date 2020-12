La inocentada a Maite Galdeano: ¡su hijo Cristian le dice que va a ser padre junto a Apolonia Lapiedra!

El 28 de diciembre es el Día de los Santos Inocentes y Maite Galdean o no se ha quedado sin su divertida broma en ‘ Sola ’, el reality que puedes seguir en mitele PLUS . Nuestra concursante ha recibido la llamada de su hijo Cristian, quien le ha hecho creer que va a ser abuela ya que Apolonia Lapiedra, la actriz con la que Cristian ha grabado cine para adultos, está embarazada.

La llamada de Cristian a Maite

“Tú dile a Apolonia que me quedo yo con la criatura porque a mí me encanan los bebés. Me la voy a quedar”, ha asegurado antes de buscarle un nombre a su nieta. “Esta criatura se va llamar como yo diga”, ha dejado claro antes de descartar algunos nombres como Rosa, Rita o Naia.

“Voy a poner toda la fuerza para que sea una niña porque si es un niño no me gusta. Si es chico, os lo regalo y que se quede con su madre”, ha asegurado.

Además, Maite, preocupada porque Apolonia no le quisiera delegar el cuidado de su hija, le ha exigido a Cristian que hable con su novia. “Tú dile que a tu madre le ha caído super bien la noticia y que si es una chica se va a llamar Sonia. Dile también que si sale chico, no me va a hacer tanta ilusión”, ha reiterado explicando que los problemas que tuvo con Cristian no son comparables a los que le dio Sofía Suescun.