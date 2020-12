El apasionado encuentro entre Maite Galdeano y su novio Remí: "Cada día te amo más"

Maite Galdeano ha recibido la visita de su novio Remí en ‘ Sola ’, el reality que puedes seguir en exclusiva en mitele PLUS . Nuestra inquilina se ha vuelto loca al ver a su chico entrar en el pisito y no se ha despegado de él ni un solo segundo. Muchos besos , caricias, declaraciones de amor y un suculento reto han sido solo el entrante de esta romántica cena … ¡Que empiece la velada !

Remi sorprende a Maite en ‘Sola’

Lo que la de Pamplona no se podía ni imaginar era que su novio Remí, científico de profesión, se desplazaría hasta nuestro apartamento para compartir con ella una romántica cena. “¡No puede ser, cariño, madre mía, mon amour!”, han sido algunas de las reacciones de Maite al ver a su chico entrando por la puerta. “Me voy a derretir, ¡Qué visitaza!”, ha celebrado eufórica.

Remí ha intentado esconderse para besar a Maite pero la concursante le ha dejado claro que quiere que todos sus fans sean testigos de su apasionado amor: “Podemos besarnos porque somos pareja y nos han hecho las pruebas del Covid y no tenemos nada”, ha explicado entre arrumacos.

Maite y Remí no esconden su amor

Además, nuestra inquilina ha querido saber si los hijos de su chico estaban siguiendo su aventura en ‘Sola’ pero Remí ha reconocido que no. “¿¡Por qué!? ¡Si la Sofía os puso la aplicación para que me vierais todos”, ha respondido Maite un tanto molesta.

Eso sí, Maite le ha dejado claro que con su amor le es suficiente: “Con me que me veas tú me basta”. Los tortolitos han vuelto a esconderse bajo la manta y se han besado apasionadamente: “Te amo”, “Yo más”, se les ha escuchado decir.