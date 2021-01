Maite se entera en directo, gracias a Avilés, de las nuevas pretensiones sexuales de su hijo Cristian: “Estoy descubriendo cosas nuevas”

José Antonio Avilés visitaba a Maite Galdeano en 'Sola' , reality que se emite en exclusiva en mitele PLUS , y no perdió ni un momento en contarle a Maite el ‘Deluxe’ que se había marcado su hijo el día anterior. “Llama a Cristian que nos cuente lo del programa”, le decía Avilés a Maite que marcaba su teléfono en el móvil.

“A ver, cuéntanos lo de ‘Deluxe’ que yo ayer lo estaba viendo y me quedé un poco pillado… ¿Vas a hacer cine para adultos o no vas a hacerlo? ”, le preguntaba el colaborador de primeras y ante una atenta Maite. “Hubo un mal entendido porque confundí gogó con gigoló , y la gente ya se pensaba que estaba mintiendo y mal…”, explicaba Cristian que no descartaba un polígrafo para aclarar las cosas.

“Y lo de Rafael Amargo, que eso a mí me interesa, ¿Te has acostado con él?”, le volvía a preguntar de seguido Avilés. “que preguntas, que preguntas… no, somos muy buenos amigos pero no me he acostado con él”, decía el hijo de Maite. Esta pregunta derivo en lo gustos sexuales de Cristian que se mostró muy abierto a conocer cosas nuevas. “Se podría decir que estoy descubriendo coas nuevas, sí, se podría decir”, decía Cristian mientras Maite se mostraba sorprendida.