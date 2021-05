Oriana y Fani hicieron un vídeo criticando a Steisy y Manuel en Mtmad

La hermana de Manuel les ha contado en 'Solos' lo que decían de ellos

Steisy y Manuel han lanzado varios mensajes muy duros a Oriana y Fani

Manuel y Steisy están que trinan, por lo que no nos extrañaría nada que el pisito de ‘Solos’ saltara por los aires. ¿El motivo? La hermana del participante de ‘La isla de las tentaciones’ les ha llamado por teléfono para contarles lo que Oriana y Fani han dicho de ellos.

La extronista de ‘MyHyV’ y la musa del ‘Estefaníaaa’ más famoso de la televisión han aprovechado su último vídeo de Mtmad para poner verdes a Steisy y Manuel. Unas críticas a los que ellos han reaccionado sin pelos en la lengua.

En el último vídeo de ‘Algo pasa con Oriana’, las dos participantes de la primera edición de ‘La Casa Fuerte’ se despachaban a gusto contra los ahora participantes del reality show de Mitele Plus. Y les dedicaban algunos calificativos de lo más duros.

Steisy y Manuel estallan contra Oriana Marzoli y Fani Carbajo

La hermana de Manuel les ha contado con pelos y señales el contenido del vídeo que sus enemigas han grabado en Mtmad. “Me parece humillante, porque una persona que se mete con el físico de otra deja mucho que desear”, explicaba Gloria en su llamada al pisito.

Era entonces cuando Steisy cogía el turno de palabra y dedicaba unas palabras de lo más duras a Oriana Marzoli: “Está completamente amargada y tan sola que tiene que ir a las tres de la madrugada a rogarle al novio”.

Al enterarse de que Fani Carbajo no había frenado las críticas de Oriana Marzoli contra ella, Steisy le lanzaba un duro mensaje: “Eres una convenida y una ‘cipolla’ que no piensa por sí misma (…) Que luego me llamas para hacer un vídeo de Mtmad gratis. ¿Me necesitas para que tu vídeo sea un poco interesante?”, decía Steisy.

“No tenéis otra cosa de qué hablar porque vuestra vida es tan aburrida y tan mierda. Sois unas infelices asquerosas que no sabéis ni que hacer con vuestra vida”, decía Steisy. “Sois las ‘mijillas’ de mierda que yo me saco de las uñas de los pies”, añadía.

Manuel, algo más calmado que Steisy, se dirigía a Fani Carbajo: “Como me toques la po***, voy a hablar de lo que tengo que hablar”. Era entonces cuando Steisy añadía: “¿Con quién te has enrollado? Que has puesto otra vez los cuernos a Christofer”.

Steisy, encendida viva, continuaba dirigiéndose a cámara y cargando contra Oriana Marzoli: “Dime de qué te sirve la guapura… Para estar a las tres de la mañana rogándole a un tío en el telefonillo. Bajuna, arrastrada, colilla. Eres como un caracol, que tienes cuernos y te vas arrastrando”, declaraba la habitante del pisito de ‘Solos’.