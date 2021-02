La relación de Marta con las chicas de ‘La isla de las tentaciones’

Marta no se llevaba muy bien con sus compañeras de la segunda edición de ‘La isla de las tentaciones’. Dice que cuando Inma Campano se fue (tuvo una temprana hoguera de confrontación con Ángel y ambos se fueron de la mano) se quedó un poco sola, aunque con Melyssa sí se llevaba bien. Pero la situación con Melodie y Mayka era diferente. Con la exnovia de Cristian no tenía ningún problema, pero “era muy amiga de Mayka”. Y como hemos visto en los platós, la rubia y la canaria no se soportan. Por eso, en la República Dominicana no congenió con Melodie.