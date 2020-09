Inma y Ángel abandonan juntos 'La isla de las tentaciones' y con planes de futuro: "Quiero casarme contigo y tener un hijo"

Inma había pedido una hoguera de confrontación con Ángel por no poder estar sin él

Inma, a Ángel: "Eres el hombre de mi vida, me quiero casar contigo y tener un hijo"

Ángel e Inma se marchan juntos de 'La isla de las tentaciones 2'.

Apenas han pasado unos días del estreno de 'La isla de las tentaciones 2' y ya hemos vivido la primera hoguera de confrontación del programa. Inma y Ángel no imaginaron que la experiencia podría superarles, así que ninguno de los dos logró integrarse del todo y disfrutar de la aventura. Quien más lo estaba sufriendo era Inma, que no dudó en pedir la hoguera de confrontación al verse incapaz de seguir separada de Ángel.

Inma, junto con las chicas, se enfrentó a su primera hoguera pero no vio imágenes de su novio ya que el programa consideraba que eso solo la pondría peor. Anteriormente Inma se había derrumbado por completo con Sandra Barneda al ver algunos vídeo de Ángel pasándoselo bien con las solteras en Villa Montaña.

"Esperaba separarme de Ángel y estar bien. Pero me he separado y me he roto. Lo estoy pasando mal. No me imaginaba que iba a a ser tan duro", dijo entre lágrimas.

A pesar de no volver a ver imágenes de Ángel, Inma confesó que lo que realmente quería hacer era abandonar: "Me va a costar la salud, no me imaginaba que el separarme me iba a afectar tanto. Ahora mismo lo que más quiero en el mundo es ver a mi novio. No puedo, quiero verlo, quiero hablar con él, yo quiero una hoguera de confrontación, Sandra", anunció.

Para Ángel, que Inma pidiera el encuentro fue todo un revés. Cuando Sandra se lo comunicó, el andaluz se echó a llorar totalmente derrumbado y sin entender qué era lo que sucedía. Sobretodo estaba muy preocupado por ver a su novia mal.

"No sé si está así porque ha visto cualquier gilipollez, por si me echa de menos, me tiene roto ya. No me gusta verla así y no quiero que sufra. No le he dado motivos para que tenga que perdonarme nada", le contaba a la presentadora entre lágrimas.

Inma le pide explicaciones a Ángel por las imágenes con las solteras

Al verse en la hoguera de confrontación, Inma y Ángel rápidamente se fundieron en un abrazo y se echaron a llorar. Ambos estaban destrozados por la separación.

"No podía estar sin verte. Lo estoy pasando muy mal. Me está afectando mucho. No puedo relacionarme bien. No puedo parar de echarte de menos y de hacer otra cosa", le explicaba Inma a Ángel.

Pero era la hora de poner las cartas sobre la mesa. Sandra le pidió a Inma que le contase a Ángel qué era lo que le había molestado de las imágenes que había visto sobre él. La participante le contó a su novio que había visto que le había devuelto el collar a Lia, cuando ambos habían quedado en no devolver los collares a las personas que hubieran dicho que tenían interés en ellos.

Además, Inma vio cómo Lía se acercó a susurrarle al oído en la piscina. Pero Ángel le explicó que se había sentido presionado a hacerlo: "En esa casa han estado jugando a 'Verdad o reto' y me sentí presionado. Lo he hecho forzado. Solo quiero que esas cosas me lo haga ella. No he jugado, pensé que era una tontería. Yo lo que quiero es irme a casa. Quiero estar en casa con ella".

Inma y Ángel deciden abandonar juntos 'La isla de las tentaciones'

Aclarados sus malentendidos, Inma desnudaba su alma para confesarle a Ángel todo lo que ha aprendido en la isla: "Sabía que podíamos separarnos e intentar probar esto a ver si se me quitan los celos, Me da igual lo que hable la gente, me importas tú y esto me ha enseñado a ser menos celosa. Me va a costar la salud", le decía pidiéndole que se marchasen juntos.

"Antes de entrar tenía seguro que eres el hombre de mi vida pero ahora me he dado cuenta más aún", añadía. Era entonces cuando Inma soltaba el bombazo: "Me gustaría que tuviéramos un hijo juntos y que nos casáramos", le proponía.

A Ángel se le cambió totalmente la cara. Eurófico y resplandeciente, aceptó el futuro que Inma le estaba proponiendo: "Vamos a tener un hijo y nos vamos a casar. Estaba seguro de que nos íbamos a ir juntos y estaba seguro de que era la mujer de mi vida".

Sandra Barneda les ha deseado mucha suerte. "Sed muy felices, vuestra relación estoy convencida que ha pasado otro nivel", les decía. Después, Ángel e Inma incluso hablaban de los nombres que tienen pensados para su hijo o hija.