Durante esta rutina de belleza , Miriam Saavedra ha vuelto a confesar cuáles han sido los pequeños retoques que se ha hecho en la cara, como la rinoplastia. “Te cambia mucho porque cuando yo me operé la nariz, me cambió muchísimo esa parte. Mi nariz tenía más personalidad. Y a veces me arrepiento” , ha contado, y por eso, ahora se pensaría mucho más cualquier tipo de retoque, como por ejemplo realzar la mirada. “He visto unas caras… ¡Hasta dónde hemos llegado con todo esto!”, ha reflexionado mientras se maquillaba.

“Yo recuerdo que antes de entrar a ‘Gran Hermano VIP’ tenía la cara muy, muy fina. ¿Por qué? Yo tengo las facciones (de la mandíbula) muy anchas y muy marcadas desde pequeña. Entonces un doctor me dijo te voy a poner para el bruxismo bótox”, ha explicado la peruana. Ella desde hace tiempo ya sabía que tenía este problema, y al ponerle esta sustancia, “me hizo la cara superbonita, superfina”, ha contado, “pero a veces yo sentía que no podía moverlo, no podía reírme del todo bien y dije: nunca más”, ha añadido. Por eso decidió no seguir con este tratamiento para el bruxismo que padece, “a mí particularmente no me deja abrir la boca”, ha sentenciado, pero reconoce que sí que le relajaba el músculo. “No me compensa por muy fino que te haga el rostro, por eso me volvieron a crecer los músculos y ya me da igual”, ha relatado.