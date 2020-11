El curioso método de Miriam Saavedra para no estropear su maquillaje mientras cocina

Una de las pruebas a las que se ha tenido que someter es preparar un plato típico de Toledo: carcamusas. Se trata de un plato principal de la cocina castellana que se prepara con carne magra de cerdo, guindilla y algunas verduras de temporada. Para saber cómo prepararlo correctamente, la ex de Carlos Lozano ha llamado por teléfono al empleado de un restaurante toledano. A pesar de que el cocinero le ha asegurado que la receta original no llevaba vino, Miriam ha improvisado y ha hecho su propia versión de las carcamusas .

Según iba avanzando la cocción del plato, Miriam no podía evitar felicitarse a sí misma. Presiento que nos va a salir muy bien. "Porque esto tiene que estar listo ya. Tiene un sabor como el del arroz con pato de mi tierra . ¡Qué rico!"

"Cuando cocino lo hago porque realmente me gusta. Por ejemplo planchar lo odio, a mi madre le encanta. Es super hobby. Yo soy malísima, he quemado muchas camisas. Lo hice con todo el amor posible, pero le hice unos huecos a esa camisa que parecía que le habían tirado balas. Lo justo plancho mi ropa y a veces ni eso. Cocinar podría cocinar horas y horas, así me salga mal lo intento", ha contado la ganadora de 'GH VIP 6'.